رئيس مجلس الشورى الاسلامي يؤكد على ضرورة خفض الاعتماد على العائدات النفطية

واشار قاليباف اليوم الاربعاء في تغريدة له على موقع تويتر الى تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على تخصيص العائدات النفطية اثر ارتفاع اسعار النفط بشكل ملحوظ لتوسيع البنى التحتية واضاف ان مجلس الشورى الاسلامي عقد عزمه لتخصيص هذه العائدات لتوسيع البنى التحتية في البلاد مؤكدا يجب خفض الاعتماد على هذه العائدات بشكل تدريجي.

وتابع ان خفض الاعتماد على العائدات النفطية يسهم في عدم تاثر القطاعات والمؤشرات الاقتصادية بتذبذب اسعار النفط.

واضاف قاليباف "سيتم حذف ايرادات النفط عن النفقات الجارية للبلاد بشكل تدريجي ملفتا ان تحقيق هذا الهدف يجب ان يستكمل في البرنامج التنموي السابع وفي الموازنات العامة للأعوام القادمة.

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