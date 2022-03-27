زياد نخالة: المحيط العربي قرر شطب فلسطين والقدس من أجندته لصالح العدو

واضاف ان في هذا العالم المزدحم بكل شيء إلا العدل، تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجانب الشعب الفلسطيني، مؤيدة ومساندة وداعمة، وأستطيع أن أقول إنها الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها للشعب الفلسطيني.

واکد: تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجانب الشعب الفلسطيني، مؤيدة ومساندة وداعمة، وأستطيع أن أقول إنها الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها للشعب الفلسطيني، من حصار وعقوبات ومؤامرات، ورغم ذلك يزداد موقفها صلابة وإصرارًا على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ومن الجانب الآخر ينهار النظام العربي أمام العدو الصهيوني بلا حساب وبلا خجل، ويتخلى عن فلسطين وعن القدس بلا حدود.

وقال نخالة حول شهر رمضان المبارك و یوم القدس: شهر رمضان المبارك شهر الجهاد وشهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الإسلام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه يوم القدس الذي يتزامن وليالي القدر العظيمة، والذي اختاره الإمام الخميني رضوان الله عليه، ليكون يومًا تجتمع فيه كلمة المسلمين وترتفع راياتهم من أجل تحرير القدس، فسلام على الإمام الخميني، يوم وُلد، ويوم يُبعث حيًّا.

انتهي**3269