تتويج ايران ببطولة آسيا الشاطئية لكرة اليد

جاءت المباراة قوية تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وأنهى المنتخب القطري الشوط الأول بنتيجة (17 / 16)، فيما حسم المنتخب الإيراني الشوط الثاني لصالحه بنتيجة (14 / 12)، ليتم اللجوء إلى الرميات الترجيحية والتي تفوق فيها المنتخب الإيراني 6-5، وخرج بالتالي من المباراة فائزا (2 / 1).

وبذلك توّج المنتخب الإيراني بالكأس الآسيوية للمرة الأولى بأفضلية فوزه في المواجهة المباشرة مع المنتخب القطري بعد تساويهما برصيد 8 نقاط لكل منهما، وكان المنتخب القطري قد توّج باللقب في النسخ الخمس الماضية أعوام 2011 و2013 و2015 و2017 و2019.

وكان منتخب ناشئات ايران بكرة اليد داخل الصالة وكذلك منتخب ناشئة ايران بكرة اليد الشاطئية قد توجا ببطولة آسيا، وحصلا على بطاقة التاهل الى نهائيات بطولة كاس العالم.

انتهى ** 2342