طاقة ايران الانتاجية من النفط ستعود الى مستوى ما قبل الحظر قريبا

وقال دانشي ، في تصريحه للتلفزيون الايراني مساء السبت: انه وبعد تسلم الحكومة الثالثة عشة مهامها قبل 6 اشهر تم التخطيط لبرنامج واسع لاعادة انتاج النفط الى ما كان قبل الحظر وتضمن البرنامج خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد.

واشار الى انشطة الصناعة النفطية في قطاعات المنبع وقال: انه بناء على ذلك قمنا بالتخطيط لـ 18 موضوعا مهما للتمكن من توفير الظروف لعودة الانتاج سريعا الى ما كان عليه.

واوضح بان من ضمن الاجراءات المتخذة لرفع مستوى الانتاج اجراء 51 عملية تصليح شملت 2200 كم من خطوط الانابيب واجراء عمليات تصليح اساسية وكبيرة لوحدات التشغيل وقال: ان الظروف الان مناسبة للعودة الى ما كانت عليه قبل الحظر.

واضاف: يمكننا القول بثقة باننا سنعود في القريب العاجل الى ظروف ما قبل الحظر وان زيادة انتاج النفط تعد من مؤشرات هذا التخطيط.

​​​​واشار الى ان دراسات مركز ابحاث مجلس الشورى الاسلامي تشير الى ان انتاج 1000 برميل من النفط يوميا يعود بقيمة مضافة قدرها 500 الف دولار وتوفير 19 فرصة عمل "في حين لو تم استخدام تكنولوجيا اليوم ستتهيأ امكانية توفير 200 فرصة عمل وقيمة مضافة قدرها 4 ملايين دولار من انتاج 1000 برميل من النفط يوميا.

انتهى ** 2342