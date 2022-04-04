مصدر فلسطيني مسؤول : الاحتلال اعتقل 19 ألف طفل فلسطيني منذ العام 2015

وأوضح نادي الأسير، في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين لمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني" الذي يصادف الخامس من نيسان سنويا، أن "نحو 160 قاصرا يحتجزهم الاحتلال في سجون عوفر والدامون ومجدو".

واضاف، أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل، أقل من عمر 18 عاما، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

واعتبر نادي الاسير، ان سياسة اعتقال الأطفال تشكل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال؛ مبينا ان عمليات الاعتقال هذه تتركز في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخيمات والقدس المحتلة، و"إن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين المحافظات، يتضح أن الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس المحتلة".

وبحسب الامصدر نفسه، تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال في فلسطين المحتلة، إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل.

انتهى ** ح ع