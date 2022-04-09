قيادي بالجهاد الاسلامي: الاحتلال فشل في ترميم صورته المهزوزة

واوضح شهاب في تصريحات له عبر قناة الميادين الفضائية مساء السبت أن القدرة الأمنية الإسرائيلية ومنظومة الردع تآكلت والعدو عاجز عن حماية عمقه.

ونوه الى أن الاحتلال "الإسرائيلي" فشل مرة أخرى في ترميم صورته المهزوزة.

وأكد شهاب بأن المقاومة استطاعت من خلال الضربات في عمق الكيان تمزيق غرور القوة الإسرائيلية، مشدداً على أن المقاومة هي الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل.

وأشار مسؤول المكتب الإعلامي للجهاد أن العمليات الأخيرة للمقاومة تكشف تراكم الخبرات وفشل منظومة التنسيق الأمني، لافتاً الى أن عودة العمليات الفدائية في العمق الصهيوني مؤشر هام جداً يُثبت أن الرد على أي عدوان ليس محصوراً بمكان محدد.

انتهى ** 2342