١١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:١٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84712155
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إيران تحقق تطويرا كبيرا في مجال بحوث وزراعة القمح

إيران تحقق تطويرا كبيرا في مجال بحوث وزراعة القمح

كلستان/ 11 نيسان/ابريل/ارنا- قال الباحث في مركز البحوث والتدريب الزراعي والطبيعي "حسن مختاربور"، فی محافظة كلستان (شمال ايران): إن إيران حققت تطورا كبيرا في مجال بحوث وزراعة القمح باعتباره محصولا استراتيجيا واصبحت نموذجا في هذا المجال يقتدي بها العالم.

وأضاف مختاربور في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاثنين، في كل عام، يتم تقديم ألفين صنف من القمح مع 20 سلالة من كل الصنف لمراكز البحوث الزراعية في البلاد، خاصة في كلستان حتى يتمكن الباحثون من تنفيذ مشاريع بحثية بهدف تقديم أصناف جديدة من هذا المحصول.

وتابع ان الباحثين في قسم ابحاث القمح التابع لمركز الأبحاث الزراعية في كلستان على اتصال وثيق بالمراكز العلمية ذات السمعة الطيبة ويهدفون إلى إدخال أصناف جديدة من القمح للمزارعين في المحافظة وحتى المحافظات المجاورة.

واشار مختار بور الى التطور الذي حققته ايران في مجال بحوث وزراعة القمح وتقديم اصناف جديدة منه حيث اصبحت نموذجا في العالم في هذا المجال واضاف ان مساحة الاراضي المزروعة بالقمح في البلاد تبلغ 6 ملايين هكتار.
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