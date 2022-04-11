قائد امني : ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات شرقي البلاد

واوضح العميد "محمد كاظم تقوي" في تصريح له اليوم، ان القوات الامنية في كناباد تمكنت خلال عمليات تفتيش العربات المتجهة على الطريق السريع بين هذه المدينة ومشهد، من الكشف عن شحنة مخدرات كانت مخبئة في احدى الشاحنات هناك.

واضاف، انه بتفتيش الشاحنة تم العثور على طن واحد و627 كغ من المخدرات، والقبض على متهم واحد تمت احالته الى السلطات القضائية.

وشدد العميد تقوي، بان قوات مكافحة المخدرات في خراسان الرضوية على اتم الجهوزية من اجل التصدي لعمليات تهريب المخدرات ولم تبق اي نقطة امنة في ارجاء المحافظة للعناصر الشريرة والمهربين الناشطين في مجال الاتجار بهذه المادة المدمرة للمجتمع.

انتهى ** ح ع

