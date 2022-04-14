سفير صربيا: بلدي مهتم بتطوير التجارة الزراعية مع إيران

وأضاف دراغان تودوروفيتش اليوم الخميس في لقاء مع رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة قزوين شمال البلاد، والذي يهدف إلى زيادة التجارة، أن العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين في مستوى جيد، لكن يجب اعداد أرضية مناسبة لزيادة التعاون بين البلدين.

وقال ان تاريخ العلاقات بين إيران وصربيا يعود إلى عام 1937 ، عندما شهدنا افتتاح أول سفارة صربية في إيران.

وأضاف: هناك مجال للتعاون التجاري في مجالات الزراعة بين البلدين نظرا إلى القدرات المتنوعة لصربيا وإيران في هذا القطاع، وعلينا تحديدها وتشغيلها.

وقال السفير الصربي في إيران: يمكننا التعاون مع إيران والقيام باستثمارات مشتركة في مجال إنتاج البذور والأسمدة والصناعات التحويلية وتجهيز المنتجات الزراعية وتبادل التكنولوجيا في مجالات الزراعة .

وأعرب تودروفيتش عن أمله في رفع الحظر المفروض على إيران في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك أضر أيضا بالعلاقات التجارية بين الدول الصديقة مثل صربيا.

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