وزير الخارجية اليمني يدين الاستهداف الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى

واستنكر شرف الموقف السلبي للمجتمع الدولي حيال ما يحدث في فلسطين أمام مرأى ومسمع العالم ما شجع كيان العدو على التمادي ورأى أنّ الممارسات الصهيونية تصعيد متعمّد لتأزيم الأوضاع في المنطقة وزيادة حدّة المواجهات في فلسطين.

من جهتها، أدانت حركة "أنصار الله" اليمنية، امس الجمعة، الاعتداءات "الإسرائيلية" على المصلين والانتهاكات المتكررة لحرمة وقداسة الأقصى المبارك.

وفجّرت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى غضبا في صفوف الفلسطينيين، وقد اعتبرتها السلطة الفلسطينية إعلان حرب، بينما حذرت فصائل المقاومة من تداعياتها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى، فجر أمس الجمعة، وحاولت إفراغه من المصلين بشكلٍ كامل، ما أدّى إلى مواجهات مع شبان مرابطين فيه، أوقعت ما يقارب 150 إصابة.

وأصيب أكثر من 160 شخصا في هجمات شنتها قوات الاحتلال واشتباكات مع الفلسطينيين، وقتل أكثر من 20 فلسطينيا على أيدي مسلحين صهاينة في الأيام الخمسة عشر الماضية.

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