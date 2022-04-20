٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84726414
٠ Persons
T T

سمات

تعاون ايراني روسي في مجال تصنيع السيارات الاقتصادية

تعاون ايراني روسي في مجال تصنيع السيارات الاقتصادية

طهران / 20 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت شركة "سايبا" الايرانية المصنعة للسيارات، انها بدأت مرحلة جديدة في مجال التعاون مع روسيا، وذلك عبر انشاء خط انتاج مشترك للسيارات الاقتصادية.

يأتي ذلك وفقا لسياسة الحكومة الايرانية برئاسة "اية الله رئيسي"، المبنية على توسيع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية مع الدول المجاورة للجمهورية الاسلامية.

واوضحت سابيا في بيان لها اليوم الاربعاء، ان المباحثات جارية بينها والجانب الروسي في سياق تطوير نشاطاتها العابرة للحدود.

وعلى الصعيد نفسه، قام وفد روسي ضم مدراء بمنظمة "ايلابوغا" الاقتصادية الخاصة في جمهورية تتارستان الروسية، بزيارة مجمع سابيا الصناعي، وقد افضت المباحثات الثنائية الى نتائج جيدة؛ بحسب ما اعلنت عنه سايبا اليوم. 

كما اشارت هذه الشركة الايراية المنتجة للسيارات، انها تبنت دراسات خاصة بهدف تنفيذ توجيهات الحكومة المتمثلة في تنمية التعاون مع الجيران، وذلك عبر انشاء خط انتاج مشترك مع روسيا لتصنيع السيارات الاقتصادية.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha