حزب الله يدين التفجيرات الارهابية في مزار شريف: لتحرّك فوري لوضع حد للخلايا الإجرامية

وجاء في بيان أصدره حزب الله الخميس بهذا الصدد: يدين حزب الله بشدّة التفجيرات الإرهابية الآثمة التي استهدفت جموع المصلين والمدنيين الأبرياء في مدينة مزار شريف في أفغانستان وأوقعت العشرات بين شهيد وجريح ويرى فيها انتهاكًا لحرمة شهر رمضان المبارك ولبيت من بيوت الله وتماديًا خطيرًا في ازهاق الأرواح البريئة يعكس همجية ووحشية هؤلاء القتلة المجردين من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.
واضاف: إنّ امعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي في ارتكاب هذه المجازر البشعة بات يستدعي تحركا فوريًا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية الفاعلة لادانة هذا الفكر الضال ومحاصرته وتتبع هذه الخلايا الإرهابية ووضع حد لإجرامها وفسادها. كما يفرض على السلطات الافغانية التصدي بحزم لهذه الجماعات المجرمة وتوفير الحماية للمواطنين واتخاذ اقصى التدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة.
وختم البيان: نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الابرار والعافية للجرحى وللشعب الافغاني المظلوم الامن والسلام.
انتهى ** 2342
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