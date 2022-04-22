حزب الله يدين التفجيرات الارهابية في مزار شريف: لتحرّك فوري لوضع حد للخلايا الإجرامية

وجاء في بيان أصدره حزب الله الخميس بهذا الصدد: ‏يدين حزب الله بشدّة التفجيرات الإرهابية الآثمة التي استهدفت جموع المصلين والمدنيين ‏الأبرياء في مدينة مزار شريف في أفغانستان وأوقعت العشرات بين شهيد وجريح ويرى فيها انتهاكًا لحرمة شهر رمضان المبارك ولبيت من بيوت الله وتماديًا خطيرًا في ‏ازهاق الأرواح البريئة يعكس همجية ووحشية هؤلاء القتلة المجردين من كل القيم الإنسانية ‏والأخلاقية والدينية.

واضاف: ‏إنّ امعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي في ارتكاب هذه المجازر البشعة بات يستدعي ‏تحركا فوريًا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية الفاعلة لادانة هذا الفكر الضال ‏ومحاصرته وتتبع هذه الخلايا الإرهابية ووضع حد لإجرامها وفسادها. كما يفرض على ‏السلطات الافغانية التصدي بحزم لهذه الجماعات المجرمة وتوفير الحماية للمواطنين ‏واتخاذ اقصى التدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة.

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وختم البيان: نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الابرار والعافية للجرحى وللشعب الافغاني المظلوم الامن ‏والسلام.‏

انتهى ** 2342