تظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية تضامنا مع القدس

وفي هذا السياق، نظم التحالف من أجل العدالة في فلسطين، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة، جابت شوارع رئيسية وسط مدينة شيكاغو.

وشارك في التظاهرة التي نظمت، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن القدس"، المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأنصار الحق الفلسطيني في المدينة، وتخللتها هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية المسجد الأقصى.

وأكد المشاركون فيها على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والكف عن الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

من جهته أكد مدير مركز النهضة في شيكاغو وعضو التحالف من أجل العدالة في فلسطين الاستاذ "غسان بلوط" على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ودفاعه عن المسجد الاقصى وكنيسة القيامة في وجهه الغطرسة الصهيونية واكد ان الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي الشتات موحد حول المقاومة لنيل الحقوق والتحرير الكامل للتراب الفلسطيني .

وطالب بالوقت ذاته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني والمقدسات ودور العبادة بما في ذلك الضغط الجاد لمواجهة مخططات التصفية للقضية الفلسطينية.

تظاهرتان مماثلتان في تكساس و فلوريدا

كما نظمت في مدينتي هيوستن بولاية تكساس وتامبا بولاية فلوريدا تظاهرتان مماثلتان، من قبل تحالف عريض من مؤسسات الجالية الأميركية في الولايتين.

وقال رئيس المجلس الفلسطيني الأميركي كمال خليل إن المظاهرات التي خرجت في عدة مدن أميركية دليل واضح على حجم التواصل الفلسطيني- الفلسطيني والوقوف في خندق التصدي للهجمات والتصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى رمزية المشاركة الواسعة من نشطاء سلام أميركيين وبعض المرشحين لعضوية الكونغرس في الانتخابات النصفية القادمة، الذين أكدوا دعمهم لقضيتنا العادلة وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

يذكر أن التحالف من أجل العدالة في فلسطين، هو إطار عريض لمؤسسات فلسطينية أميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000، ويضم في عضويته 6 مؤسسات، هي: شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مسلمون أميركيون من أجل فلسطين، طلاب شيكاغو من أجل العدالة فلسطين، المجلس الفلسطيني الأميركي، مركز الجالية الفلسطينية الأميركية في شيكاغو، مركز النهضة.

مسيرة احتجاجية أمام القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

وتظاهر مواطنون في نيويورك أمام القنصلية الإسرائيلية امس السبت دعما للشعب الفلسطيني وتنديدًا بجرائم الكيان الصهيوني. ورفع المتظاهرون خلال التظاهرة لافتات دعم والعلم الفلسطيني ورددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني المظلوم.

وندد المتظاهرون بالعدوان العسكري الإسرائيلي الأخير والتهويد والعمليات التعسفية ضد الفلسطينيين.

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