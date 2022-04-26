انطلاق عملية التسجيل في مهرجان خوارزمي الدولي لدورته الـ 36

واعلنت الامانة العامة للمهرجان ان عملية التسجيل بهدف المشاركة وتقديم المشاريع في مهرجان الخوارزمي الدولي لدورته الـ36 قد انطلقت اليوم (الثلاثاء 26 نيسان / ابريل). ) وستستمر حتى نهاية شهر اب / اغسطس المقبل من العام الحالي.

سيعقد مهرجان الخوارزمي الدولي لدورته الـ 36 هذا العام بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمعرفة وتسويق نتائج البحوث، وتكريم المكانة المتميزة للباحثين والمبتكرين والتقنيين في البلاد وتوفير ارضية مناسبة للتعاون العلمي على الصعيد العالمي.

المشاريع يجب ان تكون ضمن 17 مجموعة متخصصة بما في ذلك التقنيات الكيميائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والفن والعمارة و تخطيط المدن والزراعة والموارد الطبيعية والعلوم الأساسية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية وإدارة التكنولوجيا و علم المعادن والطاقات الجديدة ، والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية الأساسية ، والبيئة ، وتكنولوجيا النانو ، وهندسة الفضاء ، وهندسة البرمجيات وتكونولوجيا المعلومات ، وهندسة الميكاترونكس والتصميم الناجح في الإنتاج الوطني في خمسة مجالات للبحث والتكنولوجيا بما في ذلك البحث الأساسي ، والبحوث التطبيقية ، ومشاريع التنمية ، والابتكار والتكنولوجيا .

بامكان المتقدمين الرجوع الى موقع مهرجان الخوارزمي الدولي على هذا العنوان : www.khwarizmi.ir والتسجيل وتقديم المعلومات الشخصية والوثائق ومن ثم تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور، كما يجب قراءة ملف دليل التسجيل قبل بدء عملية التسجيل.

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