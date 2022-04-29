إحياء يوم القدس تنبيه لخطورة تطبيع القضية الفلسطينية

وقال السيد الحكيم في بيان ، إن "فلسطين وقضية شعبها وأرضها ومقدساتها لا تقتصر على الفلسطينيين لوحدهم كما يسعى البعض لتقزيمها وتحجيمها، وإنما هي قضية الأمتين العربية والإسلامية ومن ثم الإنسانية جمعاء، فبيت المقدس ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين، فيه المسجد الأقصى، الذي أسري بالنبي محمد {صلى الله عليه وآله سلم} إليه، ومنه عرج به إلى السماء، وهو أولى القبلتين، ومهوى أفئدة المسلمين".

وأضاف "إن إحياء يوم القدس العالمي هو لتأكيد هذا الحق، وإبقاء صوته صادحا يوقظ الضمير الإنساني وينبه أحرار العالم إلى خطورة مخططات سرقته وتطبيع وتمييع قضيته ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني".

وجدد السيد الحكيم "في هذا اليوم دعوتنا للمجتمع الدولي ومنظماته العالمية، الإنسانية والحقوقية ومطالبتها باتخاذ مواقف جادة لإيقاف التمدد غير المشروع للكيان الصهيوني والتنديد بسياسة قضم الأراضي وتجريف المزارع والبساتين وتشييد المستوطنات عليها بغير وجه حق، والعمل على إيجاد الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية".

وانطلقت مسيرات يوم القدس العالمي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كما سنها قائد الثورة الاسلامية في ايران الراحل الإمام الخميني {قدس سره} نصرة لمسجد الأقصى الشريف ودعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نضاله ومقاومته.

انتهى**2041**