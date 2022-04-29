نائب عراقي: الأنظمة المهتزة تسعى للتطبيع مع إسرائيل للحفاظ على نفسها

وأضاف البخاتي في حوار خاص مع مراسل ارنا بانها هددت هذه الأنظمة بالتغيير واستبدالها بالإطاحة بها ، لذلك تعتقد بعض الأنظمة في المنطقة أن الحل للحفاظ على بقائهم في المنصب رهن للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال ان الشرفاء لا يقبلون مثل هذا النهج ، ولا يقبلون بثقافة التطبيع ، وقد سلك أحرار العالم طريق الإمام الخميني الشريف ضد الاحتلال وأيضًا في مواجهة المنافقين المهتزين.

وشدد البخاتي على أن هذه التحديات تجعل دعم فلسطين والاحتفال بيوم القدس العالمي أكثر ضرورة وأهمية من أي وقت مضى.

وشدد السفير الفلسطيني لدى العراق "أحمد عقل أمس ، على أن العدو الصهيوني لا يفهم لغة سوى القوة والمواجهة والمقاومة وانتفاضة الأمة وقال إن "ما يسمى بتطبيع العلاقات هو محاولة من قبل أنظمة مهتزة ومعنية للحصول على الدعم. أنظمة تعتقد أن إسرائيل ستدعمها بينما الصهاينة غير قادرين على دعم أنفسهم وحماية أنفسهم.

انتهى** 1453