قيادي في "حماس": كلمة السيد الخامنئي تؤكد أن إيران تدعم فلسطين بلا مواربة

وأوضح الحية في تصريح لـ"الميادين" أن كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد آية الله الخامنئي، بمناسبة يوم القدس العالمي، تؤكد أن "إيران تدعم فلسطين من دون مورابة".

وقال الحية إن "اللافت في كلمة السيد الخامنئي هو تراجع الولايات المتحدة وتقدم محور المقاومة"، مضيفاً أن "السيد الخامنئي شدد على أهمية دعم فلسطين في مواجهة الاحتلال".

وفي تعليق على المسيرات التي شهدتها دول كثيرة بمناسبة يوم القدس العالمي، قال الحية: "نستشعر أن الأمة العربية معنا بعد مسيرات اليوم في يوم القدس، ونجدد الشكر لكل من يدعم فلسطين وفي مقدمتهم إيران".

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة عن تقديره للرسالة التي وجهها السيد الخامنئي للفلسطينيين، قائلاً إن موقفه لاقى احتراماً كبيراً في أوساط الشعب الفلسطيني ومجاهديه.

بدورها ، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "السيد الخامنئي عبر عن قناعة وإرادة مسلمي وأحرار العالم المؤمنين بحتمية زوال إسرائيل".

وحيا قائد الثورة الإسلامية، امس الجمعة، "الشباب الشجعان والغيارى" الفلسطينيين، وقال إن الفلسطينيين جميعاً "يطالبون بمواجهة عسكرية مع الكيان الغاصب، وهذا يدل على جهوزيتهم للمعركة".

وأضاف ، أن الكيان الصهيوني يتخبط في الساحة السياسة والعسكرية، وأهم داعميه أي الولايات المتحدة تعاني من هزائم متعددة".

وأكد أن "فلسطين بأجمعها تبدلت إلى مسار المقاومة"، مشدداً على أنه "لا يمكن الوصول إلى أي حل بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا يعني سقوط كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال".

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