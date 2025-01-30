الطيران المدني الفرنسي يرجئ رحلة طهران- باريس

يذكر انه في اعقاب مقاطعة الاتحاد الاوروبي للخطوط الجوية الايرانية، والغاء الرحلات الجوية الايرانية الى الوجهات الاوروبية بما فيها فرنسا، اتخذت اجراءات ومشاورات مع مؤسسة الطيران المدني الفرنسية التي اصدرت في 17 ديسمبر 2024 ترخيص تسيير الرحلات الجوية طهران- باريس حتى اذار/مارس 2025.

وفي اعقاب ذلك، حصلت شركة ايران ايرتور، على ترخيص للطيران من مطار شارل ديغول لتسيير رحلات جوية اعتبارا من يوم 31 الجاري، يومي الاثنين والجمعة.

لكن وفي خطوة غير متوقعة من جانب مؤسسة الطيران المدني الفرنسية وقبل 48 ساعة من تنفيذ الرحلة، اعلنت المؤسسة مساء يوم 28 الجاري، عن عدم امكانية تنفيذ الرحلة في التاريخ المذكور من دون ذكر سبب واضح.

واضافت مؤسسة الطيران المدني الايرانية ان المتابعات تجري لمعالجة المشكلة، مؤكدة ان صدور ترخيص الطيران وتخصيص وقت الرحلة لشركة ما، من قبل فرنسا يعني تطابق شركة ايران ايرتور مع جميع القوانين ذات الصلة وقواعد الأمان و... .