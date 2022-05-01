إصابة شاب وفتى برصاص قوات الاحتلال في جنین

وبحسب الوكالة الفلسطينية للانباء "وفا" أفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف وآخر بشظايا باليد.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نصبت، أيضًا، حاجزًا قرب الجربا جنوب قباطية ودققت في هويات المواطنين ما تسبب بحدوث أزمة في المكان.

کما أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وتشهد المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، تصعيدًا غير عادي من قبل المستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.

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