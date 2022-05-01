٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84739475
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الرئيس الايراني يدعو نظيره الطاجيكي لزيارة طهران

الرئيس الايراني يدعو نظيره الطاجيكي لزيارة طهران

طهران / 2 ايار/مايو/ارنا- هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي نظيره الطاجيكي امام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة عيد الفطر السعيد، موجها له الدعوة لزيارة طهران.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي مساء الاحد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر امن وسعادة طاجيكستان امن وسعادة ايران.

واكد ضرورة التنسيقات الامنية بين البلدين واضاف: ان ايران قلقة من الاوضاع الامنية في المنطقة خاصة افغانستان.

واعرب الرئيس الايراني عن سروره للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ووجه الدعوة لنظيره الطاجيكي لزيارة طهران، معتبرا أن هذه الزيارة  ستكون مؤثرة في مستوى التعاون الثنائي والاقليمي بين البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الطاجيكي، عن شكره للدعوة الموجهة اليه لزيارة طهران، مقدما تهانيه لايران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد.

انتهى ** 2342

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