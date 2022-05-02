المشاط: قواتنا المسلحة في أتم اليقظة والجهوزية للتعامل مع أي مستجد

وافاد موقع "المسيرة" ان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، هنأ قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن البواسل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الرئيس المشاط في خطابه مساء الاحد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول هذه المناسبة الدينية، وقال "يحل علينا عيد الفطر المبارك للعام الثامن على التوالي وشعبنا اليمني العظيم يتعرض لأبشع عدوان تقوده أمريكا وأدواتها السعودي والإماراتي، ويفرض حصاراً خانقاً على شعبنا اليمني عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة".

وأشار الرئيس المشاط إلى أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات، مؤكدا أن دول العدوان تعيق أي خطوات تؤدي إلى نجاح الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتزمت بدخول سفن الوقود وتسيير الرحلات من مطار صنعاء بكل سلاسة.

ولفت إلى أنه بعد انقضاء نصف المدة لم تحرز الهدنة أي تقدم في أهم بنودها المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة لأبناء الشعب اليمني، وقال "رغم كل التنازلات التي قدمناها لإثبات حرصنا على السلام، لكنها قوبلت بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل دول العدوان ومن يقف وراءها".

وأضاف "نؤكد لشعبنا أننا بالتوكل على الله سنواصل الجهود لانتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار ووقف العدوان واستعادة حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه".

وفيما أشار الرئيس المشاط إلى الالتزام بالهدنة والرغبة في السلام، أكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجهوزية للتعامل مع أي مستجد.

وأكد أن دول العدوان ومرتزقتها يتحكمون في مصادر الثروات النفطية والغازية اليمنية، وقد نهبوا أكثر من 129 مليون برميل من النفط الخام، مبينا أن القيمة التقديرية للنفط المنهوب تتجاوز سبعة مليارات دولار، علاوة على الموارد الأخرى التي هي حق خالص لكل أبناء الشعب اليمني.

وأوضح الرئيس المشاط أن دول العدوان مع حفنة من اللصوص استأثروا لأنفسهم الثروات اليمنية في ظل جوع الشعب وتعميق معاناته، مشيرا أن قيمة الثروات المنهوبة كانت كفيلة بسداد مرتبات كافة موظفي الدولة، مؤكدا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها في استعادة كافة الأموال المنهوبة.

ودعا كل فرد من أبناء الشعب اليمني أن يتَّجهَ لزراعة كُـلِّ ما يمتلكُ من أراضٍ زراعيةٍ، موجها اللجنة الزراعية والسمكية العليا بتكثيف الجهود مع الجهات ذات الصلة لإيلاء الملف الزراعي أولوية وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بأقل تكلفة، ومساعدة المواطن بتقديمِ التسهيلات الممكنة، وإيجاد آلية للتسويق وفقَ الوسائل الحديثة، داعيا المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الزراعي وفي الإنتاج المحلي.

وثمن الرئيس المشاط، الجهود الخيرية والإنسانية تجاه الفقراء والمساكين، داعيا الميسورين من أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار بالتكافل الاجتماعي لتخفيف آثار الحصار.

وحيا العمليات البطولية للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي والتي أكدت أن الجهاد والكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والمقدسات.

وقال "إن مناصرتنا للشعب الفلسطيني والوقوف مع كل الأحرار في أمتنا موقف مبدأي وإنساني وسياسي وديني ولا يمكن أن يتغير، وإننا رغم الظروف الراهنة نتطلع إلى أن يكون لنا دور فاعل وعملي لتحرير فلسطين كما أكد على ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين حفظه الله، وهو ما عبر عنه ملايين اليمنيين في مسيرات يوم القدس العالمي وتفاعله المستمر مع مختلف المستجدات على الساحة الفلسطينية".

ودعا الرئيس المشاط، أجهزة الإعلام العربية والإسلامية ووزارات التربية والتعليم إلى ترسيخ حالة السخط والعداء للصهاينة والأمريكان، في وسائل إعلامها وفي المناهج الدراسية باعتبار ذلك واجباً إسلامياً وفريضة دينية.

كما دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

وأدان الرئيس المشاط، كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، ونصح المطبعين بأنهم لن يجدوا أي مصلحة لهم أو لشعوبهم سوى المزيد من الألم والندم والضياع، وقال "ننصح الدول التي تورطت بالخيانة والتطبيع مع العدو الإسرائيلي سابقا ولاحقا أن تراجع حساباتها وأن تبادر إلى قطع العلاقات كافة مع العدو".

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