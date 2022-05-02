رئيسي : على الدول الاسلامية ان تضع حدّا للعدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

وفي اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان"، هنأ "اية الله رئيسي" الاخير و"شعب تركيا الصديقة والجارة" بحلول عيد الفطر السعيد؛ سائلا الباري تعالى ان ينزل بركاته على الامة الاسلامية جمعاء ببركة هذا العيد.

واضاف، ان "سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الارتقاء بشكل ملفت لعلاقاتها الشاملة مع الدول الاقليمية ولاسيما تركيا".

ومضى رئيس الجمهورية يقول : لا يمكن السكوت على التطورات الاخيرة في فلسطين اطلاقا، وبما يلزم على البلدان الاسلامية ان تكرس جل طاقاتها الدولية لوقف العدوان اللاانساني بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدم "اردوغان" التهاني لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الى "اية الله رئيسي" والشعب الايراني؛ متطلعا بان ينعم العالم الاسلامي ببركة هذا العيد بالسلامة والرقي والسعادة.

واعرب الرئيس التركي خلال مباحثاته الهاتفية اليوم مع نظيره الايراني، عن رغبته في زيارة طهران واجراء مشاورات حول التطورات الاقليمية والدولية والتنسيق بهدف المضي قدما بالعلاقات الثنائية ولاسيما التعاون التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

