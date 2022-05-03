ذهبية لايران في الكاراتيه باولمبياد الصم 2021 بالبرازيل

وحصل صادق زادة على الميدالية الذهبية في وزن تحت 60 كغم اثر فوزه في النزال النهائي الثلاثاء على منافسه من اوكرانيا بنتيجة 7-3 .

وكان صادق زادة قد تقلد الذهبية ايضا في الدورة السابقة التي جرت في تركيا عام 2017 .

وكان لاعب الجودو الايراني امیر محمدي ‌دفتري في وزن تحت 73 كغم قد احرز اول ميدالية ذهبية لايران في دورة الالعاب الاولمبية للصم 2021 في البرازيل.

وجاء حصول محمدي دفتري على الميدالية الذهبية في الالمبياد بعد فوزه على منافسه من كوريا الجنوبية في النزال النهائي الذي جرى الاربعاء.

وفي منافسات يوم الثلاثاء ايضا احرز لاعب الجودو الايراني الاخر علي سلحشور الميدالية الفضية في وزن تحت 66 كغم وفي الكاراتيه (كوميتة فردي) احرزت الفضية كل من زينب حسن بور بوزن تحت 55 كغم وبيتا جواهري بوزن فوق 68 كغم.

واحرزت ایران 5 ميداليات برونزية في الكاراتيه (كوميتة فردي) للرجال والسيدات من قبل حسين تبرتة فراهاني في وزن فوق 84 كغم وابراهيم بوركاشاني في وزن تحت 84 كغم ومجدة مرداني في وزن فوق 84 كغم وسارا ادريا في وزن تحت 68 كغم وحكيمة زكي زادة في وزن تحت 50 كغم.

وبذلك بلغت حصيلة ايران لغاية الان 10 ميداليات؛ ذهبيتان و 3 فضيات و 5 برونزيات.

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية.

انتهى ** 2342