نائب وزير الخارجية : لتعزيز حضور الشركات الايرانية في المعارض الدولية

واضاف "صفري" في تصريح له اليوم الخميس، ان معرض البضائع الايرانية الحصري لدى قرغيزيا يشكّل فرصة مواتية للشركات الايرانية كي تعزز حضورها في الاسواق الخارجية الاخرى وذلك وسط الظروف الاقتصادية الخاصة التي يعيشها البلاد.

ولفت الى ان توسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع دول اسيا الوسطى بما فيها جمهورية قرغيزيا، ياتي على سلم اولويات الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح، ان وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيشكك سوف لن يدخرا اي جهد للتعاون مع المسؤولين القائمين على اقامة معرض ايران الحصري الذي سينعقد لنسخته الثانية في جمهورية قرغيزيا، ودعم الشركات الراغبة للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي.

يذكر ان معرض البضائع الايرانية الحصري في قرغيزيا سينعقد لنسخته الثانية خلال الفترة من 18 لغاية 20 يونيو القادم.

انتهى** ح ع

