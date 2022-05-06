٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٢٣ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84742994
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على خلفية سلسلة الهجمات الاخيرة... الكيان الصهيوني يبعث رسالة تحذيرية الى السنوار

على خلفية سلسلة الهجمات الاخيرة... الكيان الصهيوني يبعث رسالة تحذيرية الى السنوار

طهران/6 ايار/مايو/ارنا- بعث الكيان الصهيوني برسالة إلى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية سلسلة الهجمات التي شهدها الكيان المحتل في الاونة لأخيرة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن هذه الرسالة المزعومة سلمت إلى السنوار من قبل مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين إسرائيليين عبر وسطاء، قبل الهجوم الذي أودى الليلة الماضية بمقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة العاد.

وحذر المسؤولون في الرسالة، من أن إعلان "حماس" مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل حارس أمن في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية قبل أسبوع والخطاب الذي حث فيه السنوار الفلسطينيين والصهاينة العرب على شن هجمات جديدة يمنح إسرائيل "حرية التصرف في غزة".

وترجح اسرائيل أن عملية العاد نفذت متأثرا بالنداء الصادر عن السنوار.

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