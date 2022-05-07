باراك متخوف من زوال "إسرائيل": قد تصيبنا لعنة العقد الثامن

وفي مقالة له نشرته عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ورصدتها "شبكة قدس" ذكر باراك: "خلال التاريخ اليهودي فإنه لم تعمر لليهود دولة لأكثر من ثمانين سنة إلا في فترتين، فترة الملك داوود وفترة الحشمونائيم، وفي كلا الفترتين فإن بداية تفكك كليهما كانت في العقد الثامن".

وأضاف قائلاً: "تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن وأنه يخشى أن تنزل بها لعنـة العقد الثامن كما نزلت بسابقتها".

وأشار رئيس وزراء الاحتلال السابق إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الثامنة فأمريكا نشبت فيها الحــرب الأهلية في العقد الثامن من عمرها، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن، وألمانيا تحولت إلى دولة نـازيـة في عقدها الثامن وكانت سببًا في هزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعية تفكك الاتحاد السوفيتي وانهار وانفرط عقده.

انتهى ** 2342