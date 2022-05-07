ايران تحرز ذهبيتين وفضية في لعبة التايكواندو باولمبياد الصم بالبرازيل

ففي منافسات التايكواندو بومسي الفرقية بالمرحلة النهائية تقلد الفريق الايراني الميدالية الذهبية بحصوله على 7.24 نقاط متفوقا على فرق تركيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والارجنتين والمانيا واوزبكستان والمكسيك.

وضم الفريق الايراني اللاعب مرتضى رضا صفت واللاعبة مريم خدابندة.

وفي منافسات التايكواندو بومسي الفردية للسيدات تقلدت مريم خدابندة الميدالية الذهبية فيما تقلد مرتضى رضا صفت في منافسات التايكواندو الفردية للرجال الميدالية الفضية.

وتفوقت خدابندة في المرحلة النهائية على منافساتها التسعة بحصولها على 6.90 نقاط فيما حل رضا صفت في المركز الثاني بحصوله بين 11 منافسا على 7.22 نقاط بعد منافسه الكوري الجنوبي الذي حصل على 7.40 نقاط.

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد الماضي بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية وهي؛ كرة القدم والجودو والرماية والكاراتيه والكرة الطائرة الشاطئية والعاب القوى والتايكواندو والمصارعة الحرة والرومانية.

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