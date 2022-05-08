٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٣٧ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84745001
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اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

طهران/8 أیار/ مایو/ ارنا- شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، حملة مداهمة واقتحامات في مدن الضفة المحتلة، تخللها اعتقالات واسعة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل ذويهم، والعبث فيها.

کما أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأحد على تقطيع وتكسير 20 شجرة زيتون، في قرية التواني، شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن مستوطنين أقدموا على تقطيع أكثر من 20 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن فلسطیني.

وتقدم جماعات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الصهیوني، بشكل يومي ومتكرر، على تقطيع وتكسير لعشرات أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

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