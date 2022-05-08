اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين بعد اقتحام المدن ومداهمة منازل ذويهم، والعبث فيها.

کما أقدم مستوطنون، صباح اليوم الأحد على تقطيع وتكسير 20 شجرة زيتون، في قرية التواني، شرق يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن مستوطنين أقدموا على تقطيع أكثر من 20 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن فلسطیني.

وتقدم جماعات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الصهیوني، بشكل يومي ومتكرر، على تقطيع وتكسير لعشرات أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

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