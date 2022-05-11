الاتحاد الدولي لرفع الأثقال یشید باداء الرباع الايراني يوسفي

واشاد موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالإنجاز الذي حققه الرباع الایراني وکتب : کان اداء واقتدار الرباع الايراني علي رضا يوسفي متمیزا عن الریاضیین الآخرین ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال في الوزن فوق الثقيل.

واضاف :حصد يوسفي الملقب بـ "هرقل" الايراني في منافسات هذا الوزن، 3 ميداليات ذهبية لرفعتي النتر والخطف والمجموع.

واوضح : تمكن الرباع ، في النتر من تسجيل 239 كغم محطما الرقم السابق المسجل باسمه (في اوزبكستان العام الماضي) بمقدار 1 كغم، وفي رفعة الخطف رفع 177 كغم.

یذکر أنه توج الرباع الايراني الفذ علي رضا يوسفي بثلاث ميداليات ذهبية لرفعتي النتر والخطف والمجموع في الوزن فوق الثقيل ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال 2022 الجارية منافساتها في اليونان.

وفي المجموع حل الاوزبكي ميرزابايوف في المركز الثاني بمجموع 388 كغم، فيما جاء في المركز الثالث الاوكراني تاراننكو بمجموع 374 كغم.

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