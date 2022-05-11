صفري : طهران تستضيف الاسبوع القادم اجتماع اللجنة المشتركة بين ايران وكوبا

وقال "صفري" في تصريح له اليوم الاربعاء : ان نائب رئيس الوزراء الوزراء الكوبي "ريكاردو كابرسياس" سيراس وفد بلاده الذي يضم عددا من كبار المسؤولين الاقتصاديين واصحاب الشركات القابضة في كوبا، الى طهران.

ولفت مساعد وزير الخارجية، الى المباحثات الثنائية المرتقبة على هامش اجتماع اللجنة المشتركة، بين اصحاب الشركات الكوبية الكبرى مع نظرائهم الايرانيين.

ومن المقرر ان يدار الاجتماع بواسطة 21 لجنة مختصة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك التجارة والاستثمار والترانزيت والشحن والطاقة والكهرباء والنفط والغاز والجمارك والمصارف والمعايير الصحية.

علما ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عین اللهی "، سيشرف عن الجانب الايراني على تنظيم الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وكوبا، ونائب رئيس الوزراء الكوبي يتولى هذه المسؤولية نيابة عن بلاده.

انتهى ** ح ع

