وزيرا خارجية ايران وقطر يستنكران اغتيال مراسلة شبكة الجزيرة

وخلال اللقاء الذي جرى بينهما الخميس بطهران، استنكر وزيرا خارجية البلدين عملية الاغتيال الوحشية لمراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة واعتبرا عدم التحرك الجاد من قبل المنظمات الدولية وحقوق الإنسان ، فضلا عن ازدواجية المعايير تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والاغتيالات الممنهجة للصحفيين بانها السبب الرئيسي لاستمرار الأعمال الإرهابية والوحشية من قبل كيان الاحتلال الغاصب للقدس في فلسطين.

وأشار الوزيران إلى أن الصحفية الفلسطينية كانت ترتدي سترة صحفية وقت استشهادها، وقالا إن هذا التصرف الوحشي الذي قام به الكيان الصهيوني اثبت أنه يعارض حرية التعبير ويسعى لإخفاء الحقائق وجرائمه الارهابية في فلسطين.

وقدم وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء تعازيه باستشهاد السيدة شيرين أبو عاقلة لأسرتها ولشعب فلسطين الصامد وللمسيحيين ووسائل الإعلام ، وسلم لوحا تذكاريًا لوزير الخارجية القطري لتسليمه لاسرة أبو عاقلة في فلسطين.

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