ايران تلتقي كندا وديا في اطار الاستعداد للمونديال

وبناء على الاتفاق الحاصل بين الاتحاد الايراني بكرة القدم ونظيره الكندي سيخوض منتخب ايران المباراة مع كندا يوم الاحد 5 حزيران/يونيو القادم في مدينة فانكوفر الكندية في اول مباراة تحضيرية له في اطار الاستعداد للمونديال.

ويسعى الاتحاد الايراني للاتفاق مع اتحادات من دول اخرى لتنظيم مباريات مع منتخباتها في اطار الاستعداد للمونديال.

يذكر ان ايران تاهلت الى مونديال قطر 2022 بعد ان تصدرت المجموعة الاولى من التصفيات الاسيوية وتاهلت معها كوريا الجنوبية التي حلت في المركز الثاني بالمجموعة.

كما تاهلت السعودية واليابان من المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية، وستخوض الامارات (ثالثة المجموعة الاولى) واستراليا (ثالثة المجموعة الثانية) مباراة الملحق الاسيوي ليواجه الفائز منهما البيرو، ليتاهل من ثم الفائز الى المونديال.

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