١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84756947
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خطيب زادة: اللقاحات الايرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية

خطيب زادة: اللقاحات الايرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية

طهران/ 17 ايار/مايو/ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اللقاحات الايرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية، موضحا بان الوزارة ستعمل على تبديد الهواجس الحاصلة لبعض الحجاج عبر القنوات الدبلوماسية في اسرع وقت من خلال التنسيق مع المسؤولين السعوديين المعنيين.

وقال خطيب زاده في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء رداً على سؤال لأحد المراسلين حول بعض الأخبار الواردة بشان اللقاحات المقبولة للحج والسفر إلى السعودية: ان لقاح "بركت" وباقي اللقاحات الإيرانية الأخرى تتمتع بمستوى عالٍ من المواصفات الصحية والسلامة اللازمة، بحيث أنه تم إبرام اتفاقيات متبادلة مع بعض البلدان لقبول هذه اللقاحات، وهي مدرجة في حالات أخرى على جدول الأعمال وتجري متابعتها.

واضاف خطيب زاده انه في هذا السياق، ستعمل وزارة الخارجية على تبديد هواجس بعض الحجاج عبر قنواتها الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المسؤولين السعوديين.

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