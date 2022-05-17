خطيب زادة: اللقاحات الايرانية تحظى بمستوى عال من المواصفات القياسية

وقال خطيب زاده في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء رداً على سؤال لأحد المراسلين حول بعض الأخبار الواردة بشان اللقاحات المقبولة للحج والسفر إلى السعودية: ان لقاح "بركت" وباقي اللقاحات الإيرانية الأخرى تتمتع بمستوى عالٍ من المواصفات الصحية والسلامة اللازمة، بحيث أنه تم إبرام اتفاقيات متبادلة مع بعض البلدان لقبول هذه اللقاحات، وهي مدرجة في حالات أخرى على جدول الأعمال وتجري متابعتها.

واضاف خطيب زاده انه في هذا السياق، ستعمل وزارة الخارجية على تبديد هواجس بعض الحجاج عبر قنواتها الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المسؤولين السعوديين.

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