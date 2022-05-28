٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84769669
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وزير الصحة: فنزويلا ترغب في إلاستفادة من تجارب إيران في تطوير اللقاحات

وزير الصحة: فنزويلا ترغب في إلاستفادة من تجارب إيران في تطوير اللقاحات

طهران/ 28 أیار/ مایو/ ارنا- قال وزير الصحة الايراني "بهرام عين اللهي"، إن فنزويلا ترغب بالاستفادة من تجارب إيران في مجال تطوير اللقاحات.

وأعرب عين اللهي اليوم السبت عن ارتياحه للقاء نائب وزير الصحة الفنزويلي الدكتور بولو، معلنا عن استعداد إيران للتعاون مع فنزويلا في مجال الصحة.

من جانبه قال وزير الصحة الفنزويلي ان بلاده ترغب في تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة لدى البلدين في مختلف المجالات الصحية بما فيها الصيدلة والمعدات الطبية.

واضاف: فنزويلا ترغب في الاستفادة من تجارب إيران في إنتاج اللقاح كأحد الاحتياجات الملحة لفنزويلا.
ودعا بولو ايضا إلى التعاون الأكاديمي بين فنزويلا وايران بما فيه تبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون في مجال الطب النووي، ومشاركة علماء نوويين إيرانيين في علاج اللوكيميا في فنزويلا.

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