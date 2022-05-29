رئيس جمهورية طاجيكستان يصل الى طهران

وافادت "ارنا"، ان الرئيس الطاجيكي يزور الجمهورية الاسلامية تلبية لدعوة نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي".

وكان "رئيسي" قد زار طاجيكستان خلال العام الماضي بدعوة من "رحمانوف" لحضور اعمال قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي؛ حيث تم ابرام 8 وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبة، مضافا لبدء سير انضمام ايران الرسمي الى عضوية هذه المنظمة.

ومن اهم المحاور المطروحة على جدول زيارة الوفد الطاجيكي برئاسة امام علي رحماوف الحالية لطهران، يشار الى توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع

