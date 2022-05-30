الناطق باسم حماس: لا يمكن لقوة غاشمة أن تغير فلسطينية القدس

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان قاسم قال في تصريح له مساء الأحد ‏"شعبنا هو صاحب الحق والتاريخ والمكان، وسيواصل دفاعه عن حقه حتى طرد المستوطن الصهيوني، وسيحمي هوية هذه المدينة المقدسة في معركة مفتوحة ومتواصلة مع الاحتلال الصهيوني".



وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد زعم أن "القدس عاصمتنا الأبدية، وأهنئ كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".



ووفق وسائل إعلام عبرية، شارك 50 ألف مستوطن في مسيرة الأعلام الصهيونية، التي تخللها اعتداءات واسعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

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