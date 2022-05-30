٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84771506
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ردًّا على بينيت..

الناطق باسم حماس: لا يمكن لقوة غاشمة أن تغير فلسطينية القدس

الناطق باسم حماس: لا يمكن لقوة غاشمة أن تغير فلسطينية القدس

طهران / 30 ايار/مايو/ارنا- أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن مدينة القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية، ولا يمكن لقوة غاشمة أو مستوطن غريب عابر أن يغير هذه الحقيقة الخالدة.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان قاسم قال في تصريح له مساء الأحد ‏"شعبنا هو صاحب الحق والتاريخ والمكان، وسيواصل دفاعه عن حقه حتى طرد المستوطن الصهيوني، وسيحمي هوية هذه المدينة المقدسة في معركة مفتوحة ومتواصلة مع الاحتلال الصهيوني".

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت قد زعم أن "القدس عاصمتنا الأبدية، وأهنئ كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".

ووفق وسائل إعلام عبرية، شارك 50 ألف مستوطن في مسيرة الأعلام الصهيونية، التي تخللها اعتداءات واسعة على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

انتهى ** 2342

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