ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان الى 33 شخصا

وقال عباس بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاثنين: تم انتشال جثة اخرى من تحت انقاض مبنى "متروبل" ليرتفع عدد الضحايا الى 33 شخصا.

واوضح بان عدد جرحى الحادث كان 37 شخصا غادر 35 منهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

واشار الحاكم الخاص لمدينة آبادان الى ان عمليات ازالة الانقاض جارية بلا توقف وان الجهود مبذولة للعثور على سائر المفقودين، مؤكدا بان عمليات ازالة الانقاض ستستمر حتى العثور على اخر شخص مفقود.

يذكر ان اجزاء من مبنى "متروبل" انهارت فجاة ظهر الاثنين من الاسبوع الماضي واعلنت الجهات المعنية عن فقدان 38 شخصا في الحادث، تم انتشال 33 جثة لغاية الان.

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