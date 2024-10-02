٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85616021
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امير قطر يقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس بزشكيان

٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٣٥ م
رمز الخبر: 85616021
امير قطر يقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس بزشكيان

طهران / 2 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - اقام امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية الاسلامية "الدكتور مسعود بزشكيان".

وافادت ارنا، انه فور انتهاء مراسم الاستقبال للرئيس بزشكيان، سيبدا الاجتماع بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم القطريين، ومن ثم التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة.

 وبنهاية الاجتماع، سيعقد رئيسا البلدين قمة ثنائية مغلقة، ليعقبها مؤتمر صحفي مشترك يستعرضان فيه نتائج المشاورات التي جرت بين الجانبين.

علما ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، بدا زيارة الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)، حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

انتهى ** ح ع

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