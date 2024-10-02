امير قطر يقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس بزشكيان

وافادت ارنا، انه فور انتهاء مراسم الاستقبال للرئيس بزشكيان، سيبدا الاجتماع بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم القطريين، ومن ثم التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة.

وبنهاية الاجتماع، سيعقد رئيسا البلدين قمة ثنائية مغلقة، ليعقبها مؤتمر صحفي مشترك يستعرضان فيه نتائج المشاورات التي جرت بين الجانبين.

علما ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، بدا زيارة الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)، حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

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