في اطار خطواتها التطبيعية...محطة تلفزيونية صهیونیة تفتح مكتبين في المغرب

وقالت المحطة في بيان إنّ "فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة آي 24 نيوز في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب، لوس أنجليس ودبي، والآن الرباط والدار البيضاء".

تبثّ هذه المحطة التي أطلقها في عام 2013 الملياردير باتريك دراهي، الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا والكيان الصهيوني والبرتغال، الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات؛ هي الفرنسيّة والإنكليزيّة والعربيّة.

وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان: "نستجيب لتطلّعات الجمهور المغربي عبر فتح استديوين جديدين في البلاد".

كان المغرب قد طبّع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي في العام 2020 في إطار "اتفاقات أبراهام"، التي أدت إلى تطبيع بين الدولة العبرية وعددٍ من الدول العربيّة بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أوّل دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع الكيان الصهيوني في سبتمبر/ أيلول 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

أنهت هذه الاتفاقات عقوداً من الإجماع العربي على استبعاد أيّ سلام مع الكيان الإسرائيلي في غياب حل للقضية الفلسطينية. وندّد الفلسطينيون بها واكدوا انها "طعنة في الظهر".

وكانت قناة آي 24 نيوز قد وقعت في ديسمبر/ كانون الأوّل من عام 2020 اتّفاقاً مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح "تبادل" محتوى بين رئاستي التحرير في البلدين، وذلك عقب توقيع اتفاقية التطبيع.

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