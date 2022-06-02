باقري كني يلتقي مسؤولين سياسيين واقتصاديين في اوسلو

جرى ذلك على امتداد زيارة "باقري كني" الحالية الى اسلوا، تلبية لدعوة مساعد وزير الخارجية النرويجي "هنريك توني" بهدف عقد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين البلدين.

والتقى مساعد الخارجية الايرانية، الاربعاء، كلا من الامين العام بوزارة الخارجية "توري هاتيرم"، ومساعد وزير النفط "اموند فيك" ومساعد وزير التجارة والصناعة والثروة السمكية "فيدار اوليكسن"، في دولة النرويج.

واستعرض الجانبان في هذه اللقاءات، القضايا ذات الاهتمام المشترك بشتى المجالات السياسية والطاقة والثروة السمكية.

انتهى ** ح ع

