خطیب زادة: لا احد يمكنه التزام الصمت تجاه البرنامج السري للسلاح النووي للكيان الصهيوني

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على موقع تويتر مساء الجمعة حول الزيارة المثيرة للتساؤل التي قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى الكيان الصهيوني: ان ايران بصفتها واحدا من اول الموقعين على معاهدة حظر الانتشار النووي، تحذر الجميع من المزيد من إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: لا احد يمكنه التزام الصمت تجاه البرنامج السري للاسلحة النووية لـ"اسرائيل" ومن ثم يدعي الحياد ويتحدث حول الانشطة النووية السلمية الايرانية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد توجه مساء الخميس الى فلسطين المحتلة للقاء المسؤولين الصهاينة.

وتاتي زيارة مدير عام الوكالة اثر الاجراءات الهدامة للكيان الصهيوني بفرضه الضغوط على الدول الغربية واميركا لعدم العودة للاتفاق النووي.

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