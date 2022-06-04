٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84777911
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سفير بنغلادش يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران

سفير بنغلادش يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران

مشهد/ 4 حزيران /یونیو/ارنا- أكد سفير بنغلاديش لدى طهران، غوسال اعظم ساركر، يوم السبت، على تطوير التعاون والعلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير بنغلاديش لدى طهران غوسال اعظم ساركر في مدينة مشهد محافظ خراسان الرضوية يعقوب علي نظري.

وخلال اللقاء، أشار نظري الى الطاقات التي تحظى بها محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران، وقال: ان هذه المحافظة لديها الاستعداد للتعاون الثنائي مع بنغلاديش في مختلف المجالات وخاصة في القطاعات الاقتصادية والثقافية.

وأضاف: هنالك امكانية لأن نرفع حجم الصادرات والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين بنسبة كبيرة.

من جانبه، قال سفير بنغلادش خلال اللقاء: ان الماضي التاريخي والمشتركات الثقافية والدينية بين البلدين ايران وبنغلاديش من شأنها ان تجعل العلاقات بين البلدين اكثر عمقا وتطورا.

وأعرب ساركر عن امله بأن تستمر هذه العلاقات بين الجانبين وتتطور اكثر مما مضى.

انتهى ** 2342

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