الدوحة تستضيف مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والإيراني

وتقام مباراة إيران والجزائر يوم 12 من حزيران الحالي على ملعب قطر بالدوحة .

واعتبر الاتحاد الجزائري هذه المباراة فرصة مناسبة في يوم الفيفا.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يتواجد حاليا في الدوحة في معسكر تدريبي ويستعدّ لِنهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلَين، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأميركا و الفائز من مباراة أوكرانيا وويلز.

وكانت ايران قد فازت على الجزائر 2-1 في مباراة ودية اقيمت في 27 مارس 2018 بِالنّمسا، ضمن استعدادات مونديال روسيا.

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