نوظف كافة القدرات الدبلوماسية لمنع القرصنة الأمريكية قبالة سواحل اليونان

وتفقد السفير الايراني بأثينا أحمد نادري ظهر امس الثلاثاء سفينة لانا الايرانية المحملة بالنفط في ساحل مدينة كاريستوس باثينا للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بها والتقى بقبطان السفينة وبحث معه آخر المستجدات استمرارا للأنشطة الدبلوماسية والقانونية المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف منع القرصنة الأمريكية قبالة سواحل اليونان .
وقال نحن مصممون على استخدام كل قدراتنا الدبلوماسية والقانونية لمنع القرصنة الأمريكية قبالة سواحل اليونان وحماية ممتلكات الشعب الايراني العظيم.
وشدد السفير الإيراني في أثينا: يجب ألا نسمح لأي دولة ثالثة أن تجعل العلاقات التاريخية بين البلدين رهينة لنواياها السياسية.
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