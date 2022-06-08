نوظف كافة القدرات الدبلوماسية لمنع القرصنة الأمريكية قبالة سواحل اليونان

طهران/ 8 حزيران/يونيو/ارنا- توقع البنك العالمي زيادة النمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المائة في العام الجاري بعد ما قد اعلنت في يناير الماضي ان الاقتصاد الايراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة وهو ما سيكون أعلى من متوسط ​​النمو الاقتصاد العالمي في هذا العام.