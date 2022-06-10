مادورو: ايران وفنزويلا رائدتا بناء النظام العالمي الجديد بلا هيمنة اميركية

وفي تصريح ادلى به لقناة "هیسبان تي في" التلفزيونية وصف مادورو العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا بانها وطيدة واعتبرها انموذجا للتضامن والدعم المتبادل في الفترات الصعبة، وقال: ان علاقات الاخوة والتضامن بين ايران وفنزويلا راسخة لاننا نعتبر انفسنا شركاء في هذه المعركة.

وحول ارسال ايران الوقود الى فنزويلا قال: ان وصول السفن الايرانية الى فنزويلا كان رائعا. في ذلك الوقت كنا قد اوقفنا عمل 4 مصاف لنا بسبب الارهاب الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة. لم يكن لدينا اي وقود.

واكد مادورو بان مبادرة ايران بارسال الوقود الى فنزويلا في ظل الحظر قد قدم مساعدة كبيرة للشعب الفنزويلي.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ارسلت في العام 2020 ، 5 ناقلات نفط وهي «فورست»، «فورجون»، «بتونیا»، «فاکسون» و «کلاول» تحت العلم الايراني الى فنزويلا وسط التهديدات الاميركية ومن ثم ارسلت ناقلة نفط اخرى اليها وهي «كلسان».

وقال: رغم ان ايران وفنزويلا بعيدتان عن بعضهما بعضا جغرافيا الا انهما مساهمتان في بناء عامل اكثر عدالة ومتعددة الاقتطاب ومن دون الهيمنة الاميركية.

وقال الرئيس الفنزويلي: ان ایران وفنزويلا تعدان رائدتي بناء النظام العالمي الجديد الخالي من الاستعمار والهيمنة في العالم، وتحملان اهدافا مشتركة في مكافحة الاستعمار والامبريالية والتمييز العنصري.

واكد بان كاراكاس وطهران عازمتان على رفع مستوى العلاقات والتعاون بينهما واضاف: ان ايران وفنزويلا لهما ماض ثوري والعلاقات بينهما اخوية منذ عقود.

واشار الى ايران وفنزويلا دعمت احداهما الاخرى في الاوقات الصعبة واضاف: ان عصرا جديدا من العلاقات سيبدا بين البلدين.

واوضح الرئيس الفنزويلي بان البلدين يعتزمان تسيير رحلات جوية مباشرة بين كاراكاس وطهران ويعملان على تطوير التعاون بينهما في قطاع السياحة.

وقال: سنقوم يوم السبت بتوقيع خارطة طريق بين البلدين لفترة 20 عاما تكون بمثابة انطلاقة جديدة في العلاقات بين الشعب الايراني وشعوب اميركا الجنوبية.

واكد الرئيس الفنزويلي دعم بلاده للقضية الفلسطينية، لافتا الى ممارسات كيان الاحتلال الصهيوني في القتل اليومي الممنهج للشباب والنساء والاطفال الفلسطينيين وقال: في الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع تل ابيب فان طهران وكاراكس تمتلكان ارادة مشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل صنع مستقبله ودولته المستقلة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد وصل الى طهران الجمعة على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لاجراء محادثات مع نظيره الايراني آية الله ابراهيم رئيسي والمشاركة في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى.

انتهى ** 2342