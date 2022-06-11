رئيس الجمهورية يستقبل نيكولاس مادورو رسمياً

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد وصل الى طهران أمس الجمعة على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بعد الانتهاء من زيارته لتركيا التي استمرت يومين وسيجري مادورو في هذه الزيارة محادثات مع نظيره الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ويشارك في اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وتم في حفل الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني للبلدين.

وتمت زيارة الرئيس الفنزويلي إلى إيران بدعوة رسمية من آية الله رئيسي فإنها ثانية من نوعها حيث كان مادورو قد سافر إلى طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

ويعد اللقاء مع رئيس الجمهورية وعقد اجتماع مشترك بحضور كبار وفود رفيعة المستوى للبلدين من ضمن برامج زيارة الرئيس الفنزويلي الى طهران.



وقال الرئيس الفنزويلي في أول مقابلة له مع قناة "هیسبان تي في" التلفزيونية مساء امس الجمعة إنه سيلتقي اليوم بنظيره الايراني لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المشتركة للسنوات العشر القادمة في إطار خارطة التعاون بين البلدين.

يذكر ان وزير النفط الايراني جواد أوجي زار كاراكاس في 4 مايو / أيار الماضي للاجتماع مع مادورو ومناقشة الاتفاقيات التجارية مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي. (Tareck El Aissami).

كما اشار مادورو في حسابه على تويتر إلى هذا الاجتماع البناء مع وزير النفط الايراني حيث تم في اللقاء البحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في قضايا الطاقة.

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