قائد سلاح البحر : مصمّمون على حماية المياه الدولية رغم ضغوط العدو

"الادميرال ايراني"، ادلى بهذا التصريح اليوم الاحد وخلال مراسم استقبال مجموعة القطع البحرية الاسطلاعية الحادية والثمانين العائدة من المياه الدولية، والتي وصلت الى منطقة "امامت" البحرية الاولى (بمحافظة هرمزكان –جنوب).

ونوّه بان القطع البحرية الايرانية مستعدة عبر حضورها المقتدر داخل المياه الدولية لإغاثة جميع السفن التي تتعرض للحالات الطارئة وتطلب النجدة؛ مبينا ان السفن القتالية الايرانية وفي اطار مهامها لتامين البحار تمكنت من احباط العديد من عمليات القرصنة البحرية التي استهدفت السفن التجارية دون ان يتعرض احد لاي اذى خلال هذه العمليات.

وثمن الادميرال ايراني بالمناسبة، جهود الكوادر المنتسبة الى مجموعة القطع البحرية الحادية والثمانين الموفدة الى المياه الدولية، كما اشاد بروح التفاني والصبر المتجسدة لدى عوائل هؤلاء الابطال؛ مؤكدا بان هذه التضحيات اصبحت محط اهتمام وتقدير العالم اليوم.

ولفت في هذا السياق، الى الوثيقة الصادرة مؤخرا عن منظمة الامم المتحدة، والتي اشادت الاخيرة في جانب منها بالحضور الصارم والمقتدر للقطع البحرية الايرانية داخل المياه الدولية وانجازاتها الكبيرة لاحباط عمليات القرصنة واغاثة السفن المختلفة، بهدف حماية امن البحار والحد من انتهاك قانون الملاحة البحرية الدولية.

وشدد قائد بحرية الجيش الايراني، قائلا : اننا سنواصل حضورنا بكل اقتدار داخل المياه الدولية، ولن نسمح لاي تحرك ينتهك الامن والسلامة الملاحية للمنطقة التي نتواجد فيها؛ وسنرد بحزم على كل من يعمد الى زعزعة الامن والاستقرار هناك.

انتهى ** ح ع