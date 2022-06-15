مئات الاسری الاداريين في سجون الاحتلال بلا تهمة

ونظم ذوو الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعدد من النشطاء امس الثلاثاء وقفة امام مقر الصليب الاحمر الدولي دعما لمئات الأسرى الادرايين.

هذا ويخوض 6 من الأسرى الاداريين معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على إعتقالهم التعسفي.

في مقر الصليب الاحمر الدولي العشرات من ذوي الاسرى الفلسطينيين تتقدمهم المؤسسات المعنية بشؤون الاسرى تنادوا لوقفة اسناد للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم العواودة والريان، واسنادا لمئات الاسرى الاداريين الذين يخوضون مقاطعة للمحاكم الاسرائيلية التي تشرعن الاعتقال الاداري والذي تجرمه كافة الشرائع الدولية.

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