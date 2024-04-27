العزي يحذر واشنطن من ارتكاب أي حماقة ضد اليمن

وقال "حسين العزي" في منشور على منصة (X)الیوم السبت: نحن على علم بما تخطط له واشنطن من أعمال عدائية ومن الآن نحملها مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضد اليمن لأنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحدا (آمنا) وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار.

وختم نائب وزير الخارجية بقوله "أنصحها (أمريكا) بإنهاء توجهاتها العدائية قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد".

و تابع: نحن على علم بما تخطط له واشنطن من أعمال عدائية ومن الآن نحملها مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضداليمن لأنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحدا(آمنا) وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار.

واضاف:كرجل سلام أنصحها بإنهاء توجهاتها العدائية قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد.

وأعلنت البحرية الأمريكية، أمس الجمعة، انسحاب أكبر قطعها العسكرية البحرية بشكل مفاجئ من البحر الاحمر.

وزعمت البحرية الامريكية انسحاب حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" والمدمرة "يو إس إس غريفلي"، من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يتضمن اعلان الانسحاب المدمرة "يو إس إس ميسون" و "يو إس إس فلبين" في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" والمدمرة "يو إس إس غريفلي"، عبرت قناة السويس اليوم الجمعة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد مغادرتها البحر الأحمر.

وقال موقع "USNI News" التابع للبحرية الأمريكية: إن مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" البحر الأحمر تترك منطقة القيادة المركزية الأمريكية بدون مجموعة حاملة طائرات ضاربة أو مجموعة برمائية جاهزة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

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