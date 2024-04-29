محافظ واسط: نرغب بالاستفادة من خبرات طهران في مجال التنمية الحضرية والمساحات الخضراء

جاء ذلك خلال لقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي بمحافظ طهران يوم الأحد على هامش الدورة السادسة لمعرض "إيران إكسبو 1403"، وقال: إن محافظة واسط لديها القدرة على إنتاج مليون طن من القمح إذا تم تقديم المساعدة اللازمة، وتنشط هذه المحافظة في المجال المحاصيل الصيفية وتحتل المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تربية الحيوانات، ويتم توفير 35% من احتياجات بغداد بواسطة هذه المحافظة.

واكد بان محافظة "واسط" هي المحافظة الأكثر أمانا في العراق وتبلغ المسافة الزمنية من مهران إلى بغداد ساعتين ، واضاف: إننا نبحث عن خطة لبناء خط سكة حديد من حدود مهران الى الكوت وكربلاء وبغداد لاختصار الطرق.

وأشار إلى تجهيز 1250 هكتارا من الأراضي لإقامة مدينة صناعية اقتصادية مشتركة بين البلدين إيران والعراق، وتابع: يتم حاليا توفير 90% من المواد التي يحتاجها العراق في قطاع البناء من قبل الشركات الإيرانية.

واعرب عن الرغبة في الاستفادة من خبرات طهران في مجال تنمية المناطق الحضرية والمساحات الخضراء والزراعة وإعادة تدوير النفايات في محافظة "واسط" العراقية.

وقال: من خلال رؤية التطور والتقدم الكبير في طهران، ندرك أن العقوبات لم تكن قادرة على أن تكون عائقا أمام نمو ايران.

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